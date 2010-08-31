Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 30 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,5% відучора і сьогодні становить 9,91/10,06 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-9,97 грн./євро, з продажу – в межах 9,98-10,15 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках порівняно з 30 серпня дещо змінився і сьогодні становить 0,2494/0,2570 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора знизився на 0,5% і сьогодні становить 9,91 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,06 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-9,97 грн./євро, з продажу – в межах 10,00-10,15 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 30 серпня і сьогодні становить 0,2492 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,2%, до 0,2574 грн./рубль. Пропозиції банків з в російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,915 грн., євро – 9,88/10,08 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 31 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8861, до євро – 10,015347, до російського рубля – 0,25718.