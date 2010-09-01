Янукович: вітчизняна освіта - у важкому стані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що вітчизняна освіта перебуває у “важкому стані”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відвідування спеціалізованої школи №16 Оболонського району Києва.

«Стан української освіти я оцінюю як важкий», - заявив глава держави.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, за роки Незалежності держави було втрачено багато часу, зокрема, у проведенні реформ в галузі освіти.

«Безумовно, якість освіти потребує сьогодні значного покращення. І дуже важливо, щоб ми зараз знайшли можливості якнайшвидше переобладнати школи, щоб забезпечити нові можливості нашим дітям для отримання якісної освіти», - зазначив Президент, уточнивши, що йдеться, насамперед, про запровадження нових методик навчання і технічну модернізацію навчального процесу.

Також В.ЯНУКОВИЧ окремо відзначив необхідність розвитку спортивної інфраструктури навчальних закладів, щоб діти мали можливості для належного фізичного розвитку і здорового способу життя.