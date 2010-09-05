Янукович і Азаров пообіцяли підприємцям лібералізацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали підприємців з нагоди професійного свята – Дня підприємця.

Тексти вітань розміщено на офіційному сайті глави держави і Урядовому порталі.

“Об`єднання зусиль усіх гілок влади дасть змогу створити належні законодавчі, регуляторні та політичні умови для розвитку бізнесу, піднести роль підприємництва в усіх сферах суспільного життя”, - йдеться у вітанні Президента. Він висловив переконання, що “спільними зусиллями ми забезпечимо ефективну реалізацію ділового потенціалу нації і перетворимо Україну на могутню європейську державу”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав підприємцям оптимізму, невичерпної наснаги та втілення нових бізнес-проектів.

У свою чергу М.АЗАРОВ зазначив, що, “безперечно, розвиток бізнесу значною мірою залежить від умов, створених для підприємницької діяльності органами влади на всіх рівнях”. “Сьогодні лібералізація регуляторного впливу держави, розвиток підприємництва є одним з пріоритетів державної політики”, - йдеться у його вітанні.

Прем’єр-міністр подякував підприємцям за ефективну роботу зі зміцнення економічної незалежності Батьківщини.