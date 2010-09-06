Машкевич: Ми не допустимо дискредитації Ізраїлю

Сьогодні в світі проходить кампанія з делегітимізації Ізраїлю, і діяльність Євроазіатського єврейського конгресу (ЄАЄК) спрямована проти спроб це зробити, сказав кореспондентові ІМК президент ЄАЄК Олександр Машкевич.

"Це системна робота з метою дискредитувати Ізраїль, і я хочу сказати: ми не допустимо цього", - сказав він.

"На превеликий жаль, останнім часом на перший план виходить лише одне питання: чому і яким чином в багатьох країнах світу ставлення до Ізраїлю змінюється в гірший бік. Чому, хто і яким чином координує, організовує і скеровує системну кампанію проти Ізраїлю?", - наголосив О.Машкевич.

Він також додав, що всі народи рівні.

"Усі народи повинні бути єдиними, і я - перший приклад того, як треба ставитися один до одного. Я збудував 7 синагог з ім`ям моєї мами, я побудував 5 православних храмів, я побудував 6 мечетей. Я гордий тим, що Бог єдиний, і ми повинні демонструвати це щодня... Ми не можемо допустити те, що Ізраїль не має права на існування", - наголосив О.Машкевич.