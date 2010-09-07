Щоб пропустити Януковича до ВР, міліція розтягувала щити

Працівники МВС для проїзду президента Віктора Януковича до Верховної Ради розсунули залізну огорожу, якою вони перекрили проїзд.

За цим спостерігав кореспондент "Української правди".

Зокрема, о 9:55, коли кортеж президента під`їжджав до парламенту, працівники спецпідрозділу "Барс" відсунули щити, якими за півгодини до того перегородили проїжджу частину по вулиці Грушевського, "відрізавши" прихильників Партії регіонів від опонентів.

Через ці щити нікого не пропускають.