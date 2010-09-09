Янукович обіцяє повідбивати руки чиновникам, які крадуть з держбюджету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє «повідбивати руки» колишнім і нинішнім чиновникам, які причетні до розкрадання коштів державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить зараз в м. Буча Київської області.

«Ви бачите, яка метушня зараз відбувається серед наших попередників. Це не випадково, тому що, коли вони керували, вони думали, що можна робити все, що завгодно, – все спишуть вибори», - зауважив Президент України, маючи на увазі порушення кримінальних справ за відносно колишніх високопосадовців, яких звинувачують, зокрема, у розкраданні державних коштів та у перевищенні службових повноважень.

При цьому глава держави зазначив, що навмисно не називає конкретних прізвищ: «Це скаже слідство і суд. Але в країні кожен повинен знати, що закон, правоохоронні органи повинні охороняти все, що належить усьому українському народу, у тому числі і бюджет».

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу і суворо попередив нинішніх представників органів державної влади щодо неприпустимості зловживання коштами державного бюджету.

«Повідбиваю руки. Не будуть нічого вже брати цими руками», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що у порушенні кримінальних справ правоохоронними органами та притягнення до відповідальності колишніх і нинішніх чиновників немає політичної складової.

«Ніякі політичні процеси і намагання все це на політику списати – не буде такого», - заявив глава держави.