Фракція Кличка свідомо голосувала за ліквідацію райрад

Екс-керівник Печерського району столиці, депутат Київради від фракції «Блок Віталія Кличка» Анатолій КОВАЛЕНКО впевнений, що новообрані районні ради поглибили б кризу управління в місті.

Про це йдеться у коментарі А.КОВАЛЕНКА, переданому УНІАН.

«Новообрані районні ради, у разі їх обрання 31 жовтня, лише б поглибили кризу управління в Києві», - заявив А.КОВАЛЕНКО, коментуючи результати засідання Київради 9 вересня, на якому було прийнято рішення про ліквідацію райрад у столиці.

За словами депутата, фракція досконально вивчити питання функціонування райрад в Києві та на основі цього аналізу зробила висновок, що проводити вибори 31 жовтня до райрад у Києві в їх сьогоднішньому вигляді та повністю урізаних повноваженнях не має сенсу та стане зайвим витрачанням і так вкрай обмежених коштів міського бюджету.

На думку А.КОВАЛЕНКА, сьогоднішня ситуація з райрадами стала логічним результатом чотирирічної політики мера міста та його «молодої команди» з жорсткої і надмірної централізації повноважень на Хрещатику, 36. Неефективна і непродумана реалізація цієї політики, відсутність нормальної кадрової складової в роботі міських служб призвела до повного паралічу і кризи як районної, так і міської ланки самоврядування, впевнений депутат. «А мовчазна згода районів на такі дії та беззубість районних депутатів і рад є зайвим свідченням їх непотрібності у сьогоднішньому виді», - зазначив він.

Зокрема, за словами А.КОВАЛЕНКА, у Печерському районі Києва за останні кілька років склалися «вкрай тривожні тенденції».

«Минулого року бюджет району виконаний лише на 73%, а отже, залишились недофінансованими важливі соціальні програми. А за перше півріччя цього року бюджет виконаний взагалі лише на 25% від річного плану. Це катастрофа районного масштабу. Я вже не кажу про провал у сфері ЖКГ та благоустрою території – печеряни відчули на собі результати «господарювання» минулої зими», - зазначив екс-керівник цього району.

А.КОВАЛЕНКО звернув увагу, що кияни стоять на порозі нового опалювального сезону, але кардинальних кроків з поліпшення ситуації не зроблено.

«Наведу ще один приклад – благоустроєм та прибиранням території центрального міського парку – Маріїнського – займається лише один працівник. Райони перетворилися на каси з виплати зарплати бюджетникам, але й з цим не справляються», - стверджує депутат.

А.КОВАЛЕНКО висловив переконання, що в Києві потрібно повністю змінити систему влади, розмежувати обов’язки та повноваження між міською та районними ланками врядування.

«Самоврядування в Києві повинно починатись з районів. Наділити органи самоврядування відповідними бюджетними та майновими ресурсами для можливості виконання своїх обов’язків. Максимально наблизити владу до населення у відповідності до положень Європейської хартії про місцеве самоврядування», - відзначив А.КОВАЛЕНКО.

Для цього, на його думку, першим кроком сьогодні має бути проведення міського референдуму, на якому кияни матимуть змогу висловити довіру чи недовіру Київському міському голові й нинішньому складу Київради, які призвели до кризи самоврядування в місті, дати оцінку розмежуванню повноважень мера та голови КМДА, а також визначитись щодо оптимальної моделі місцевого самоврядування в столиці.