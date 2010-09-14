Янукович розказав, як Назарбаєв його «дуже втішив»

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підтримав пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створити спільне українсько-казахське підприємство з будівництва літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави за результатами зустрічі з Президентом Казахстану.

«Я почув від вас позитивну відповідь, і нас це дуже втішає. Ми дуже хотіли б реалізувати наше спільне рішення про створення спільних підприємств з виробництва сучасних літальних апаратів, літаків - і пасажирських, і транспортних», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що це має також величезне значення з точки зору розвитку економік України та Казахстану.