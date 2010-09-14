Янукович привітав Медведєва з днем народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з днем народження.

Як повідомляє прес-служба Кремля, під час бесіди глави держав обговорили плани і змістовне наповнення російсько-українських контактів на вищому рівні, що мають відбутися до кінця року.

Розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Як відомо, сьогодні Д.МЕДВЕДЄВ відзначає 45-річний ювілей.