Семинога: події в Київраді - цинічне рейдерське захоплення

Народний депутат, голова Київської міської організації ВО “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА вважає, що звернення його партії у суд щодо захоплення фракції БЮТ у Київраді не змінить ситуацію на краще.

Про це він заявив під час ефіру на “5 каналі”.

А.СЕМИНОГА зауважив, що керівництвом Київради було оприлюднено начебто рішення фракції БЮТ у Київраді щодо зміни керівництва фракції.

"Тепер нам кажуть, що якщо ви не погоджуєтесь, то звертайтеся до суду. Але ж ми знаємо, що звертання до суду нічого доброго нам не принесе, бо сьогодні суди працюють на одну команду і вирішують її проблеми", - сказав він.

А.СЕМИНОГА наголосив, що події, які відбулися у Київраді, є цинічним рейдерським захопленням, яке не дає можливості опротестувати це рішення.

Він нагадав, що лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з листом до керівництва Київради, у якому наголосила на фальсифікації підписів депутатів, які начебто голосували за зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді.

"Ніхто цього листа не зачитував. Ніхто ніяких рухів з цього приводу не робив. Ніхто сьогодні не дозволяє навіть оголосити справжнє рішення на сесії Київради, а роблять те, що вважають за потрібне", - сказав А.СЕМИНОГА.

Як повідомлялося, 3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Дениса МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня А.СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

Незважаючи на це, 9 вересня секретар Київради Олесь ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

Т.МЕЛІХОВА заявила, що Д.МОСКАЛЯ обрано головою фракції БЮТ незаконно, і 9 вересня під час позачергового засідання Київради, де розглядалось питання ліквідації районних рад столиці, відбулося “рейдерське захоплення” фракції БЮТ.

16 вересня у прес-службі депутата у Київраді Олександра БРИГИНЦЯ повідомили, що фракція БЮТ заздалегідь подала до секретаріату Київради юридично завірені звернення депутатів для оголошення, але О.ДОВГИЙ не надав голові фракції у Київраді слово до виступу та не оприлюднив подані фракцією документи.

Зокрема, депутати від БЮТ у Київраді надали для оприлюднення докази того, що оголошена О.ДОВГИМ заява на пленарному засіданні 9 вересня про зміну керівника фракції БЮТ у Київраді є фальсифікацією.

Це підтверджують у своїх зверненнях на ім’я О.ДОВГОГО депутати Володимир НАУМЕНКО і Владислав ЯРЦЕВ, чиї підписи намагались використати як учасників голосування за зміну голови фракції на зборах фракції 31 серпня, яких не було.

Також фракція БЮТ подала до секретаріату Київради для оприлюднення на сесії 16 вересня рішення фракції про виключення з її складу депутатів Олександра ТОЛУБИЦЬКОГО, Олега ПЕТЬКУНА та Анатолія ШЕВЧЕНКА; заяву депутата Василя СЕНЧУКА, який вийшов зі складу фракції і заявив себе позафракційним, а також - рішення Ради БЮТ про зміни та правонаступництво фракції БЮТ у Київраді, що ще раз підтверджує легітимність Т.МЕЛІХОВОЇ як голови фракції.

16 вересня на сесії Київради О.ДОВГИЙ заявив, що Київрада не може взяти до уваги рішення Ради БЮТ про визнання правонаступною фракції БЮТ у складі 14 депутатів.