Довгому байдуже, що каже Тимошенко

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що Київрада не може взяти до уваги рішення Ради БЮТ про визнання правонаступною депутатської фракції БЮТ у складі 14 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні сесії Київради під час оголошення заяв депутатів від різних фракцій.

Зокрема, для оголошення заяви слово взяла Тетяна МЕЛІХОВА, яка рішенням Ради БЮТ є головою фракції БЮТ у Київраді, і повідомила про існування двох заяв депутатів її фракції – Владислава ЯРЦЕВА та Володимира НАУМЕНКА, які спростовують інформацію, що брали участь у засіданні фракції БЮТ, на якому було переобрано її керівництво. Посилаючись на ці заяви, Т.МЕЛІХОВА заявила про сфальсифіковані документи, згідно з якими керівником фракції БЮТ є Денис МОСКАЛЬ.

На це О.ДОВГИЙ повідомив, що у зв`язку з дискусійним питанням, яке уже тривалий час існує всередині фракції БЮТ, він звернувся до профільних управлінь Київради для аналізу ситуації згідно з існуючим законодавством.

За його словами, згідно з регламентом Київради, про зміни у складі депутатської фракції може інформувати уповноважений представник фракції, повідомляючи головуючому письмово на сесії Київради. О.ДОВГИЙ підкреслив, що зміни оголошуються на сесії міськради та реєструються у секретаріаті Київради. Далі він нагадав, що 9 вересня на засіданні сесії він зробив відповідне оголошення на підставі відповідних документів про зміну керівництва фракції БЮТ.

«Враховуючи це і те, що Київська міська рада керується законами України і регламентом, рішення Ради Блоку Юлії Тимошенко про визнання правонаступною депутатської фракції БЮТ у складі 14 депутатів не може бути взято Київрадою до уваги. Відтак, щоб поставити крапку в розгляді цього питання, інформую, що на сьогодні є фракція у складі 32 осіб – БЮТ, яка була оголошена два роки тому і зареєстрована. Існує керівництво фракції, яке було обрано більшістю голосів і належним чином озвучено в особі Дениса МОСКАЛЯ та, відповідно, заступників і секретаря», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Звертаючись до депутатів від БЮТ, він запропонував їм більше не виносити у сесійну залу цю дискусію, і висловив побажання, щоб Д.МОСКАЛЬ провів перемовини з депутатами своєї фракції та налагодив у ній роботу.

Як повідомлялося, 3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Д.МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

Незважаючи на це, 9 вересня секретар Київради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Т.МЕЛІХОВОЇ.

Т.МЕЛІХОВА у свою чергу заявила, що Д.МОСКАЛЯ обрано головою фракції БЮТ незаконно, і 9 вересня під час позачергового засідання Київради, де розглядалось питання ліквідації районних рад, відбулося “рейдерське захоплення” фракції БЮТ.

Сьогодні, 16 вересня, у прес-службі депутата у Київраді Олександра БРИГИНЦЯ повідомили, що фракція БЮТ заздалегідь подала до секретаріату Київради юридично завірені звернення депутатів для оголошення, але О.ДОВГИЙ не надав голові фракції у Київраді слово до виступу та не оприлюднив подані фракцією документи.

Зокрема, депутати від БЮТ у Київраді надали для оприлюднення докази того, що оголошена О.ДОВГИМ заява на пленарному засіданні 9 вересня про зміну керівника фракції БЮТ у Київраді є фальсифікацією.

Це підтверджують у своїх зверненнях на ім’я О.ДОВГОГО депутати В.НАУМЕНКО і В.ЯРЦЕВ, чиї підписи намагались використати як учасників голосування за зміну голови фракції на зборах фракції 31 серпня, яких не було.

Також фракція БЮТ подала до секретаріату Київради для оприлюднення на сесії 16 вересня, зокрема, рішення фракції про виключення з її складу депутатів Олександра ТОЛУБИЦЬКОГО, Олега ПЕТЬКУНА та Анатолія ШЕВЧЕНКО; заяву депутата Василя СЕНЧУКА, який вийшов зі складу фракції і заявив себе позафракційним, а також - рішення Ради БЮТ про зміни та правонаступництво фракції БЮТ у Київраді, що ще раз підтверджує легітимність Т.МЕЛІХОВОЇ як голови фракції.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Рада Блоку Юлії Тимошенко визнала легітимною депутатську фракцію «Блок Юлії Тимошенко» в Київській міській раді на чолі з Тетяною МЕЛІХОВОЮ.

Наразі до складу депутатської фракції, яка уповноважена представляти БЮТ у Київраді, входить 14 депутатів: Т.МЕЛІХОВА, С.МЕЛЬНИК, В.СЕМИНОГА, В.КОБЄЛЄВ, В.НАУМКО, В.НАУМЕНКО, І.СОЛОШЕНКО, М.ЛУК’ЯНЮК, В.ЯРЦЕВ, О.МЕДВЕДЄВ, І.МЕЛЬНИК, І.НОВАК, Д.НІКУЛЬШИН, О.БРИГИНЕЦЬ.

Очікуваося, що про рішення Ради БЮТ буде оголошено на черговому пленарному засіданні Київради.

У повідомленні також зазначається, що “Адміністрація Президента ЯНУКОВИЧА продовжує хибний антидемократичний шлях рейдерського захоплення місцевих організацій партії “Батьківщина” і фракцій Блоку Юлії Тимошенко у місцевих радах”.