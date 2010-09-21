Біля ВР збільшили кількість охорони, регіонали зібрались біля трибуни

Народні депутати від Партії регіонів зібрались біля трибуни та президії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ці депутати мають намір завадити представникам опозиції заблокувати трибуну парламенту.

Біля будівлі ВР збільшено кількість охорони. Сьогодні до парламенту має прибути Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для участі у церемонії складення присяги суддями Конституційного Суду, які були запропоновані на ці посади З`їздом суддів України.