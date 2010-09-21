Міжбанк відкрився ростом долара і падінням євро

НБУ учора на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9330/7,9420 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися до 0,2549/0,2552, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,3705/10,3840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3080/1,3082 (понеділок – 1,3101/03). У понеділок, 20 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter