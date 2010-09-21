Москаль знайшов спосіб затягнути Могильова до суду

Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ звинувачує міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА у перевищені службових повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, Г.МОСКАЛЬ вважає незаконним наказ міністра внутрішніх справ щодо нагородження відзнакою МВС - іменною вогнепальною зброєю - громадян, які не мають відношення до міліції.

Г.МОСКАЛЬ вимагає скасування цього наказу, оскільки він протирічить Закону «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ». Депутат нагадав, що згідно із законом, відзнакою МВС «Іменна вогнепальна зброя» можуть бути нагороджені тільки особи начальницького складу міліції.

“МОГИЛЬОВ видав наказ і перевищив свої повноваження, розширивши коло осіб, що можуть бути нагороджені зброєю. На думку МОГИЛЬОВА, за його наказом зброю можуть легко отримати й «інші громадяни України», навіть якщо це протирічить закону», - зауважив депутат.

Г.МОСКАЛЬ зауважив, що звернувся до МВС з проханням нагородити і його вогнепальною зброєю. “Хочу, щоб МВС нагородило вогнепальною зброєю і мене”, - підкреслив депутат.

Він пояснив, що це необхідно йому для можливості оскарження у суді відповідного наказу: «У мене вже готова позовна заява до Окружного адміністративного суду про скасування наказу МВС про зброю. Але згідно з Кодексом адміністративного судочинства, будь-який громадянин України може оскаржити наказ чи інше рішення державного органу за умови, що це зачіпає його особисті інтереси. Саме тому я звернувся до МВС як звичайний громадянин України - мені потрібні формальні підстави для оскарження наказу міністра МВС, який передбачив нагородження зброєю «і інших громадян України».

“Тепер чи вони мене нагородять, чи відмовлять - будь-яке їхнє рішення буде для мене підставою для звернення до суду, оскільки зачіпатиме мої інтереси як громадянина України», - пояснив Г.МОСКАЛЬ.

Він вважає, що в МВС немає ніяких підстав відмовити йому у нагородженні, і нагадав статтю 24 Конституції, у якій сказано, що всі громадяни мають рівні права і свободи, є рівними перед законом і ні в кого не може бути якихось привілеїв.

«Якщо МВС нагородило зброєю депутатів САЛАМАТІНА та ЗАБАРСЬКОГО, то чому б їм не нагородити і мене? За якими такими критеріями відбирались ці «інші громадяни України»? Вважаю, що я на посаді першого заступника голови парламентського Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією теж зробив немаленький внесок в розробку законопроектів, які покращують боротьбу зі злочинністю. То ж я чекаю офіційної відповіді від МВС», - заявив Г.МОСКАЛЬ.