У Блоці Литвина розійшлись у позиціях щодо Закону про мови

Народний депутат від Блоку Литвина Олег Зарубінський вважає, що коаліційний законопроект про мови демотивує громадян вивчати українську. Про це він заявив увечері в ефірі одного з телеканалів.

"В Україні кожен громадянин, незалежно від етнічного походження, зобов`язаний знати українську державну мову. Має бути законодавчо чітко визначена жорстка мотивація вивчати українську. Будь-які новації, у тому числі і законодавчого характеру, які нівелюють і знімають мотивацію громадянина України вчити українську мову, є неприпустимі”, - наводить його слова Gazeta.ua.

За його словами, держава зобов`язана підтримувати українську мову і давати можливість вільно розвиватись іншим мовам. Можливо, на думку політика, у першу чергу - російській мові, оскільки вона репрезентує більше населення ніж гагаузька, румунська чи молдовська.

Також, на переконання Зарубінського, треба сказати, що таке двомовність, оскільки її неправильно і нечітко інтерпретують.

“Інтерпретують як ситуацію, коли одна половина України говорить однією мовою, а друга іншою і вони не перетинаються. Тобто навіть бахваляться тим, що можуть не переходити на іншу мову, бо і так один одного розуміють. Двомовність - це знання двох мов”, - підкреслив він.

Зарубінський зазначив, що міжнародна мова - це англійська.

“Хто цього не знає, хай дізнається, якою мовою у світі робляться наукові дослідження, якою мовою здійснюються ділові контакти, наприклад, між Сингапуром, Індією і Великою Британією. Обов`язковим має бути знання англійської. Інакше ми не пройдемо у цивілізаційний простір”.

Відповідаючи на запитання, чи означає ця критика, що Зарубінський не підтримує законопроект, який розробив його колега Сергій Гриневецький, він зауважив: “Мій колега розробив його з власної ініціативи. Це його особиста думка. Що стосується моєї позиції, то я вважаю, що у тому вигляді, в якому зараз є цей законопроект, він демотивує громадян вивчати українську державну мову”.

Зарубінський також не зміг сказати, чи є ще представники коаліції, які мають таку ж позицію.

“Я не знаю. Я ж не сексот, не винюхую і ніколи цим не займався. Яка позиція, така є”, - додав він.