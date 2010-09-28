Тимошенко скаржитиметься ПАРЄ на «зіпсоване свято демократії»

Представники партії «Батьківщина» винесуть 5 жовтня на засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи обговорення питання про можливість загрози демократичним місцевим виборам в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання київської обласної організації «Батьківщини» заявила лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, її політична сила наполягатиме на обговоренні цих питань у зв’язку із “рейдерським захопленням її обласних партійних організацій”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у деяких областях України відбувається захоплення партійних організацій «Батьківщини», зокрема, у Київській, Львівській, Тернопільській, Луганській областях та деяких інших. Те саме, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, відбувається і на рівні районних та міських парторганізацій.

«Нинішня влада зробила все для того, щоб зіпсувати свято демократії тим, хто хоче голосувати за нас», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, жодна з влад в Україні не доходила до такої межі, щоб “просто красти чужі партії”.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, лише у Київській області відбулося захоплення партійних осередків та нелегітимна зміна 12 керівників міських та районних організацій «Батьківщини».

«Я не виключаю, що ті, хто причетні до цього, будуть складати списки кандидатів у депутати за дорученням ЯНУКОВИЧА», - сказала вона.

Лідер «Батьківщини» зауважила, що в нормальній європейській країні за причетність до рейдерського захоплення партії-конкурента Президент мусив би піти з посади. «А діючому Президенту тільки вистачило совісті сказати, що це внутрішні проблеми», - наголосила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, не випадково рейдерське захоплення відбувається у тих областях, де партія «Батьківщина» має найбільшу підтримку. «Ні ЛЬОВОЧКІН, ні ЛАВРИНОВИЧ, ні МОГИЛЬОВ, ніхто не дозволив би це собі робити, якби не пряме прикриття Президента», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що якщо і надалі будуть продовжуватися рейдерські захоплення партосередків, то світова спільнота «не має права визнавати такі вибори».

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що її команда зробить усе можливе, аби якнайшвидше подати і зареєструвати списки кандидатів у депутати на місцевих виборах від «Батьківщини».