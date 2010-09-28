Балога очолив список ЄЦ на Закарпатті

Виборчий список партії “Єдиний центр” до Закарпатської облради очолив колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні обласної конференції ЄЦ, яка щойно закінчилася в Мукачеві.

Таким чином, до першої п’ятірки списку кандидатів у депутати Закарпатської облради від обласної організації ЄЦ увійшли: В.БАЛОГА, Володимир СМОЛАНКА – лікар, професор-нейрохірург, один із найкращих у Європі, Єлизавета БІРОВ – завідувач обласної дитячої лікарні, Микола ВЕГЕШ – ректор Ужгородського національного університету і Марія ДУМНИЧ – активістка Єдиного центру у Тячівському районі Закарпаття, колишній завідувач відділом освіти Тячівської РДА.

Загалом до виборчого списку кандидатів у депутати облради від ЄЦ внесено 70 осіб.

У першій десятці списку також – нинішній голова Закарпатської обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ, директор Ужгородської швейної фабрики Мирослава КАЛАМУНЯК, професор-кардіолог Микола РІШКО та інші.