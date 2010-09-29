Тимошенко думає, що Янукович її боїться

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко сподівається на конструктивну розмову з Президентом України Віктором Януковичем.

"Сподіваюся, що у Януковича з‘явиться характер, і конструктивна розмова опозиції та влади про вибори, та те, що відбувається в Україні все ж таки відбудеться", - заявила Юлія Тимошенко у Львові, відповідаючи на запитання журналістів, чи відбулася зустріч з Януковичем, на якій вона наполягала.

"Янукович боїться конкуренції та зустрічі зі мною", - цитує Юлія Тимошенко її офіційний сайт.

Лідер партії "Батьківщина" пояснила журналістам, що вона вимагала зустрічі з Януковичем, аби нагадати йому, "що він живе в Україні, мусить розуміти Україну, жити і діяти заради України".

Юлія Тимошенко заявила також про своє намагання пояснити Віктору Януковичу про неприпустимість дій влади у великій кількості питань, які піднімаються від імені Президента і які, за переконанням лідера партії "Батьківщина", підтримуються Януковичем.

Діяльність влади, пов‘язану з багатьма гуманітарними проблемами, питання з підручниками з історії, позицію Януковича з Голодомору Тимошенко розцінює як антиукраїнські.

"Я хотіла б йому розповісти, що коли людина має такий зріст, великій розмір і вживає таке прислів‘я , як "Донбасс порожняк не гонит", вона не може бути боягузом, трусом і не може боятися", - сказала вона.

На думку Юлії Тимошенко, владі потрібно "не красти чужі партії, а йти і чесно конкурувати, дивлячись людям в очі".

"Батьківщина" ніколи не боялася конкурувати, і ми завжди готові до чесного бою", - підкреслила вона.

Юлія Тимошенко пригадала заяви деяких політиків про те, що Партія регіонів нібито складається з сильних людей і, говорячи про місцеві вибори, звернулася до своїх опонентів з закликом "продемонстрували силу у чесній боротьбі, а не красти те, що їм не належить".