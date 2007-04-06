Янукович збирається однією паскою 10 чоловік нагодувати

8 квітня о 13.00 під час святкових Великодніх заходів на Майдані Незалежності у Києві буде освячено 3000 пасок.

Після цього паски буде роздано прибічникам коаліції та всім бажаючим, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

У прес-службі відзначили, що велика кількість прибічників парламентсько-урядової коаліції буде зустрічати Великодні свята у наметових містечках у Києві.

„Люди готуються до святкування. До наметових містечок буде запрошено священників, будуть роздаватися великодні паски”, - повідомили у прес-службі з посиланням на наметові містечка.

В той же час, за інформацією сайту Партії регіонів, зараз на Майдані знаходяться близько 30 тисяч прихильників Коаліції. Близько 20 000 тисяч – під прапорами Партії регіонів, 5000 під прапорами соціалістів, і 5000 – під прапорами комуністів.