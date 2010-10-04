У Запоріжжі на крісло мера претендують 11 людей

У Запоріжжі міськвиборчком зареєстрував 11 кандидатів на посаду мера.

Як повідомив УНІАН член Запорізької міської виборчої комісії Володимир ГОЛИЩЕВ, серед зареєстрованих: нинішній секретар Запорізької міськради і в.о. мера Запоріжжя, екс-перший заступник голови Запорізької ОДА Володимир КАЛЬЦЕВ (Партія регіонів), екс-заступник голови Запорізької ОДА Олександр СІН (ПП ВО "Батьківщина"), народний депутат Олексій БАБУРІН (КПУ), Володимир КРУГЛИКОВ (Українська селянська демократична партія), Віктор НАУМОВ (партія екологічного порятунку "ЕКО+25", Юрій ДЕВ’ЯТКА (партія "Народна влада"), Віталій ПОДЛОБНИКОВ (ВО "Свобода"), Василь ПОПАДЮК (ПП "Велика Україна"), Ігор ЛОСКУТОВ (СДПУ (о), Олександр РЕЗАНОВ (СПУ) і Катерина АКУЛА (Партія зелених України).

Наймолодший із зареєстрованих на сьогоднішній день кандидатів на посаду мера Запоріжжя - Катерина АКУЛА (1979 р.н.), найстарший - представник партії екологічного порятунку "ЕКО+25" Віктор НАУМОВ (1944 р.н.).

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, повернувшись із Києва, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ, який беззмінно обіймав посаду Запорізького міського голови з 2003 року, заявив, що йде з посади мера Запоріжжя. 24 вересня на позачерговій сесії Запорізької міськради депутати прийняли відставку Є.КАРТАШОВА, а також секретаря Запорізької міськради Юрія КАПТЮХА, після чого секретарем міськради і, у зв`язку з відставкою мера - виконуючим обов`язки Запорізького міського голови, був обраний перший заступник губернатора і керівник Запорізької міської організації ПР Володимир КАЛЬЦЕВ, який раніше брав участь у виборах на посаду мера Запоріжжя й тричі програв їх.