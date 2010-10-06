Гриценко зрозумів, чому вчать одне одного Янукович і Медведєв

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що після скасування політичної реформи 2004 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через зміну законодавства намагатиметься збільшити президентські повноваження у порівнянні з тими, які передбачені Конституцією 1996 року.

Таку думку А.ГРИЦЕНКО висловив на своєму персональному блозі.

"За кілька днів ЯНУКОВИЧ спробує провести через Раду новий закон "Про Кабінет Міністрів України" №7208. Насправді – це закон про систему влади в Україні, влади ЯНУКОВИЧА", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, запропонований законопроект вносить зміни до тридцяти двох чинних законів і кодексів. Метою ж цих змін, на переконання народного депутата, є не тільки приведення їх у відповідність до Конституції 1996 року. "ЯНУКОВИЧ хоче отримати набагато більше повноважень, ніж їх мав КУЧМА", - впевнений А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, свого часу Л.КУЧМА міг звільнити Генерального прокурора згідно з визначеним законом вичерпним переліком підстав, в той час, як В.ЯНУКОВИЧ пропонує звільняти генпрокурора "також з інших підстав".

"Колір прокурорської краватки, приміром, не сподобався, dress-code – штука серйозна! "Інші підстави" для звільнення високих посадовців, крім прокуратури, ЯНУКОВИЧ включає і до інших законів. Що ж, ЯНУКОВИЧ навчив МЕДВЕДЄВА, як підкорити столицю без виборів – тепер МЕДВЕДЄВ вчитиме ЯНУКОВИЧА, як звільняти чиновників з формулюванням "внаслідок втрати довіри Президента", - вважає народний депутат.

Також народний депутат нагадав, що при Л.КУЧМІ СБУ була "підпорядкована Президенту і підзвітна Верховній Раді", а зараз керівник держави пропонує залишити СБУ лише Президентові. "Ніякої підзвітності – нікому! Вилучаються вимоги закону про СБУ щодо інформування Ради, обов’язку відповідати на запити депутатів, тимчасових і постійних комісій. Такі ж зміни вносяться до закону про Війська урядового зв’язку, як їх раніше називали, а тепер – Державної служби спецзв’язку та захисту інформації. Жодного парламентського контролю! Навіть формального звіту наприкінці року в письмовій формі. А тим часом ЛАВРИНОВИЧ з ГРИЩЕНКОМ розказуватимуть нам і Брюсселю про приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, законопроектом також передбачається надання права Президенту призначати і звільняти заступників голови податкової служби, а також перерозподіляти як державний, так і місцеві бюджети – до області, району, міста і села включно, перекидаючи кошти з однієї програми на іншу, як завгодно без жодного погодження з Бюджетним комітетом Верховної Ради.

"Про таке КУЧМА і не мріяв! Якщо не забули, при КУЧМІ саме опозиції віддавали контроль за розподілом і перерозподілом бюджету (Бюджетний комітет очолювали ТИМОШЕНКО, ТУРЧИНОВ, ПОРОШЕНКО). ЯНУКОВИЧ вирішив, що ні "чужим", ні "своїм" депутатам нема чого контролювати розподіл бюджетних коштів", - зазначив народний депутат.