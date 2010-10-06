Янукович зустрівся з президентом, близьким за генетикою

11:48, 06 жовтня 2010
Політика
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Гашпаровіч говорив про спільне

У Києві відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВІЧА у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Украиїни, вітаючи свого словацького колегу в Києві, В.ЯНУКОВИЧ подякував його за прийняття запрошення відвідати Україну, яке глава держави зробив у березні під час телефонної розмови.

“Ваш візит є дуже знаковим для зміцнення наших добросусідських відносин. Упевнений, що ми маємо взаємне бажання активізувати наші міждержавні взаємини”, - сказав Президент України.

Глава держави відзначив, що Україна та Словаччина мають дуже хорошу історію відносин, яка, безперечно, є основою для їх подальшого поглиблення та активізації.

Зі свого боку Президент Словацької Республіки підкреслив, що був радий отримати від свого українського колеги запрошення відвідати Україну. “Близькою є наша генетика, наші спільні слов’янські корені. Українська та словацька мови дуже близькі, культура також стоїть поруч – це все визначає співпрацю наших країн”, - сказав І.ГАШПАРОВІЧ, говорячи про традиційно дружні взаємини між Україною та Словаччиною.

Він підкреслив, що Словаччина уважно стежить за подіями в Україні та радіє її успіхам: “Якщо в України є успіхи, нас це дуже тішить. Думаю, Ви дотримуєтеся такої самої думки”.

На переконання Президента Словаччини, сьогодні існує значний потенціал для розширення контактів між нашими країнами, ведення діалогу та розвитку співпраці.

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