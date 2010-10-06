ВР зібралася заборонити користування мобілками в кабінці для голосування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення таємниці голосування)“.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 із 298 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Законопроектом передбачено, що виборець не має права користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або відеозйомка в процесі голосування у кабіні для таємного голосування.