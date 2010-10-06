У ПАРЄ стурбовані підробленими списками членів виборчкомів в Україні

Співдоповідач ПАРЄ по Україні, депутат естонського парламенту Майліс РЕПС вважає, що українська влада прагне дуже швидко реалізувати ряд реформ, порушуючи при цьому встановлені законом процедури.

“На жаль, під час наших останніх зустрічей у Києві ми відчули деяку тривогу щодо законності майбутніх виборів 31 жовтня. Місцеві вибори стануть тестом, – цитує депутата “Українська правда”. – Але вже зараз є тривожні ознаки. Наприклад, виборчі комісії не збалансовані. Занепокоєння викликають т.з. підроблені списки членів виборчих комісій. Ми закликаємо власті звернути увагу на ці питання. Провал місцевих виборів стане дуже тривожним знаком для нас”.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інститутів в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила занепокоєння втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ і права на збори, забезпечити умови для проведення чесних виборів у місцеві органи влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади й провести реформування прокуратури та органів юстиції.