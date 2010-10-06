Литвин: парламент і президент отримають по 5 років законно

Цього тижня Верховна Рада України розгляне “точкові” зміни до Конституції щодо термінів роботи виборних органів влади.

Про це в інтерв’ю 5 каналу заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, йдеться про зміни у частині визначення терміну функціонування парламенту, тобто, “каденції ВРУ – це 5 років, та у частині чіткої фіксації дати виборів Президента України і в частині каденції місцевих органів влади”.

Він нагадав, що спочатку законопроект зі згаданими змінами потрібно підтримати 226-а голосами у ВР і відправити для отримання висновку Конституційного суду України, а вже потім – “шукати 300 голосів” для ухвалення рішення.