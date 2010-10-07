Нотаріусів зобов’язали збирати «досьє» на клієнтів з «ризикованих країн»

Міністерство юстиції України зобов’язало нотаріусів, адвокатів та інших суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, вживати низку запобіжних заходів при здійсненні операцій з країнами, які не виконують рекомендацій міжнародних організацій у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йдеться в наказі глави відомства Олександра ЛАВРИНОВИЧА, яким затверджується Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Наказ видано на виконання Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (у редакції від 18 травня 2010 року).

Дія наказу поширюється на нотаріусів, адвокатів та суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.

Так, згідно з Положенням, нотаріуси, адвокати та інші визначені цим актом суб‘єкти повинні забезпечувати щодо клієнтів з ризикованих країн їх посилену ідентифікацію; забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію; вживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта; приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Нотаріуси та адвокати мають право відмовитися від проведення дій у разі, якщо операція міститиме ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу. Про відмову у проведенні фінансової операції повідомлятиметься Держфінмоніторингу.

Нотаріуси та адвокати матимуть також право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з ризикованої країни у разі, якщо така операція міститиме ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».