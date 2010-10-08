Прогноз від Королевської: на 2015-й економіка житиме «по беспредєлу»

Податковий кодекс створить податковий рай для одних підприємців і податкове пекло - для інших.

Про це заявила голова комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, відкриваючи у Верховній Раді засідання круглого столу на тему: «Податковий кодекс – стимулювання чи знищення економіки», повідомили УНІАН у прес-служба Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

На думку голови парламентського комітету, Податковий кодекс, ухвалений в першому читанні, – це законодавча парасолька, яка створить ще більшу тінь в економіці. «У цьому кодексі із самого початку закладені схеми ухилення від сплати податків, зокрема, шляхом зміни дивідендної і амортизаційної політики, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Замість ринкової в країні буде побудована абсолютно тіньова економіка, що живе «по беспредєлу». Лише кілька галузей одержать «податковий рай», решта житимуть в «податковому пеклі».

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що невиправдане розширення повноважень фіскальних органів, утиск інтересів малого і середнього бізнесу створюють умови для зростання безробіття і вимушеного приховування доходів. «У результаті тіньовий сектор економіки до 2015 року зросте до 70%, - прогнозує Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Не дивно, що бізнес нічого хорошого від ухвалення Податкового кодексу не чекає: 66% опитаних Appleton Mayer керівників компаній, які працюють в Україні, вважають, що ситуація зміниться на гірше».

Серед найодіозніших норм документа Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала посилення повноважень фіскальних органів і позбавлення підприємців можливості оскаржувати дії податкових органів, що призведе до ще більшого зростання корупції.

«Крім того, новий Податковий кодекс на 90% ліквідовує спрощену систему оподаткування, якою користується близько трьох мільйонів чоловік. Свідоме знищення єдиного податку є шоком для мільйонів людей, які, попри все, за останній десяток років навчилися виживати, а зараз вимушені згортати бізнес. Наше завдання – зробити все, щоб цього не допустити», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона ще раз нагадала п`ять першочергових заходів, без ухвалення яких опозиція Податковий кодекс не підтримає: ліквідація податкової міліції; скасування планових перевірок, введення обмежень на позапланові - не частіше одного разу на три роки; заборона будь-яких перевірок підприємств у перші два роки існування; 5 років податкових канікул для малого бізнесу; збереження спрощеної системи.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України було ухвалено Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року.