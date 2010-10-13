Сівковичу запропонували крісло «під крилом» Богатирьової

Віце-прем`єр-міністрові Володимиру СІВКОВИЧУ запропонована посада заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України, пише «Дзеркало тижня».

За інформацією джерел "Дзеркала", раніше розглядалася можливість призначення В.СІВКОВИЧА міністром оборони, а також міністром з питань надзвичайних ситуацій, але на сьогоднішній зустрічі з Президентом віце-прем`єрові була запропонована саме посада в РНБО.

Усі раніше заплановані на завтра наради В.СІВКОВИЧ відмінив, також повідомили джерела «Дзеркала тижня».

Крім того, за даними джерела, віце-прем`єр-міністрові з питань АПК Віктору СЛАУТІ запропоновано посаду радника Президента.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Президент України впродовж тижня приведе склад Кабінету Міністрів України у відповідність з нормами Конституції 1996 року, дію якої відновив Конституційний Суд.

«Оскільки у нас нині не співпадає дещо кількість (віце-прем`єр-міністрів – УНІАН) – це є компетенцією винятково Президента України. Я впевнений, що Президент України впродовж цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету Міністрів буде приведено у відповідність з Конституцією України», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Зараз у Кабінеті Міністрів один перший віце-прем`єр-міністр – Андрій КЛЮЄВ – і п`ять віце-прем`єрів: Борис КОЛЕСНІКОВ (з питань Євро-2012), В.СІВКОВИЧ (із силових питань), В.СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).