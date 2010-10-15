Знову вчинено напад на офіс "Фронту Змін"

Сьогодні вночі у місті Часів Яр Донецької області відбувся черговий напад на офіс політичної партії «Фронт Змін».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту Змін”.

У повідомленні зазначається, що це був офіс кандидата на посаду мера міста від партії “Фронт Змін” Руслана МАКАРОВИЧА. Прес-служба повідомляє, що в офісі розбили, намагалися зламати двері, зірвати їх з петель, але зловмисникам це не вдалося зробити. “Нападники написали на дверях цифру «4» (саме під цим номером зареєстрований кандидат від «Фронту Змін» на виборах мера) і перекреслили її червоною фарбою”, сказано в повідомленні.

Р.МАКАРОВИЧ є депутатом міської ради і місяць тому вийшов із фракції Партії регіонів та став членом «Фронту Змін».

У прес-службі партії нагадують, що це не перший напад на офіс партії, оскільки у ніч на 9 жовтня у Красноармійську Донецької області було скоєно напад на офіс міської організації «Фронту Змін». Вікна приміщення, де знаходиться офіс, були розбиті, а обладнання та меблі залиті зеленою і червоною фарбою. Наприкінці вересня у Красноармійській міськраді із фракції Партії регіонів пішли 11 депутатів, у тому числі голова фракції Анатолій ЗІНЧЕНКО, який разом з 5 депутатами міськради вступив у партію «Фронт Змін».

Прес-служба “Фронту Змін” посилається на соціологічні дослідження GfK Ukraine, відповідно до яких, “за останні два місяці кількість симпатиків партії «Фронт Змін» у Донецькій області зросла на 1,7% і становить зараз 8%”.