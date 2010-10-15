Депутат від ПР радить Луценку утриматися від коментарів

Народний депутат від Партії регіонів Іван МИРНИЙ радить екс-міністру внутрішніх справ, лідеру «Народної самооборони» Юрію ЛУЦЕНКУ утриматися від політичних коментарів про ситуацію, що склалася в оточенні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН прес-службою коментарі І.МИРНОГО щодо сьогоднішньої заяви Ю.ЛУЦЕНКА, що «в оточенні діючого Президента В.ЯНУКОВИЧА є окремі особи, які переслідують мету захоплення певних ключових посад у державі».

Депутат від Партії регіонів заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ «слід готуватися відповідати за протизаконні дії, здійснені під час перебування на посаді міністра».

«Ю.ЛУЦЕНКУ слід не політичні коментарі давати, а готувати теплі речі для КПЗ, де йому незабаром доведеться проводити багато часу», – заявив І.МИРНИЙ.

Він уточнив, що Ю.ЛУЦЕНКУ доведеться відповідати «за ті розкрадання, які відбулися в МВС, поки він ним командував, за ті кримінальні справи, які він фабрикував проти своїх опонентів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, Ю.ЛУЦЕНКО заявив у Львові, що «є ряд тенденцій, які турбують мене ще більше, ніж те, що ЯНУКОВИЧ є Президентом… Навколо ЯНУКОВИЧА створилося денаціональне, агресивне, хижацьке угрупування ЛЬОВОЧКІН-ФІРТАШ, яке повністю керує всіма адміністративними структурами в Україні. Ця група протиставляє себе політичним, економічним елітам як заходу, центру, так і сходу. Мета - захопити посади прем`єр-міністра, міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. Для них це ключове завдання для продовження безкарного, брутального обкрадання народу, України. Це, з моєї точки зору, є одним із найнебезпечніших явищ».