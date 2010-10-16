Електоральні симпатії дніпропетровців стрімко міняються

Електоральні переваги дніпропетровців стрімко міняються. Народний депутат Святослав ОЛІЙНИК упевнено став другим у кандидатських перегонах за посаду мера міста.

Про це, як повідомив на прес-конференції директор Придніпровського регіонального центру політичних досліджень «Політикум» Олег ГАВРЮШИН, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром.

Згідно з останніми даними, переваги городян розподілилися таким чином: чинного мера Івана КУЛІЧЕНКА підтримують 22,6% опитаних, лідера «України Майбутнього» С.ОЛІЙНИКА – 10,4, Загіда КРАСНОВА - 10,1.

Галину БУЛАВКУ готові підтримати 2,0% дніпропетровців, Андрія ДЕНИСЕНКА – 1,5, Андрія ПАВЕЛКА – 1,3. Решта кандидатів не набрали більше 1% голосів городян.

На виборах до міської ради, згідно з опитуванням, лідирує Партія регіонів з 30,2%, «Сильну Україну» готові підтримати 10,2% виборців, «Україну Майбутнього» – 6,1, «Батьківщину» – 6,5, «Фронт Змін» – 4,2, Народну партію – 1,7%.

Експерт при цьому відзначив, що здивований стрімким зростанням рейтингу С.ОЛІЙНИКА. «Ця кампанія нестандартна, відбуваються дуже динамічні зміни – наприклад, падіння цифр Загіда КРАСНОВА. Навіть активність технічних кандидатів чинного мера, наприклад, А.ПАВЕЛКА, принципово не впливає на процес», – стверджує дослідник.

За словами О.ГАВРЮШИНА, зростання рейтингу майже в 7 разів за місяць – видатне досягнення молодого політика.

Він також відзначив, що феномен стрімкого зростання популярності «України Майбутнього», яка позиціонує себе як молодіжна партія, заслуговує на особливу увагу політологів і соціологів. «Партія, яка вперше голосно заявила про себе лише два з половиною місяці тому, вже випередила «Фронт Змін» і наздоганяє «Батьківщину». За півтора десятиліття своєї наукової роботи я вперше зустрічаю таке різке зростання популярності політичного проекту» – наголосив директор політичних досліджень О.ГАВРЮШИН.

Опитування було проведено 8-9 жовтня, квотна вибірка становила 1800 респондентів, похибка не перевищує 1,7%.