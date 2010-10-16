Яценюк заявляє, що ПР в Одесі запускає сценарій «Мукачеве-2004»

Вибори в Одесі можуть бути зірвані – влада робить усе, аби перегони в цьому місті не відбулися.

Про це заявили на прес-конференції в Одесі лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК і Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ, який балотується на виборах мера від «Фронту Змін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, Е.ГУРВІЦ розповів, що вчора “міська територіальна виборча комісія мала затвердити склад дільничних комісій, як того вимагає закон. Проте цього зроблено не було. Це означає, що виборчий процес в Одесі зупинено”.

Він вважає, що причиною такої ситуації стало намагання Партії регіонів укомплектувати всі виборчкоми своїми представниками. Проте стільки «штиків» у неї в Одесі, вірогідно, не знайшлося. «Вони затверджували порожні папірці, аби потім повписувати туди прізвища. Але в них не вистачило знань і людей, щоб навіть сформувати комісії з порушеннями», - додав мер.

Наразі, повідомив він, списки членів комісій нікому не видаються.

Е.ГУРВІЦ переконаний, що в ситуації, яка склалася, міська територіальна виборча комісія зобов’язана або негайно оприлюднити склад дільничних виборчих комісій, або має бути розпущена. Це означає, що влада робить усе, аби зірвати вибори в Одесі.

Лідер «Фронту Змін» А.ЯЦЕНЮК заявив: «Партія регіонів розуміє, що чесно виграти вибори в Одесі їй не вдасться. Тому вони запускають сценарій «Мукачеве-2004».

А.ЯЦЕНЮК нагадав чинній владі про останні негативні оцінки Заходом її дій, зокрема про телефонну розмову українського президента з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, який закликав Віктора ЯНУКОВИЧА провести вільні й справедливі місцеві вибори. А також про досить сувору резолюцію ПАРЄ стосовно України. «У Партії регіонів мають пам’ятати, що в них усі активи в доларах і євро. А Захід все бачить. «Жовту картку» від Заходу нинішня влада вже отримала. І вона за крок від того, щоб отримати за місцеві вибори «червону картку», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.