"За Україну!" закликає зупинити фальсифікації

Партія «За Україну!» ініціює створення Всеукраїнського комітету захисту результатів виборів «Стоп фальсифікації!»

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, заявив лідер «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я звертаюся до всіх опозиційних політичних сил з тим, щоб зупинити фальсифікації виборів. Вони вже почалися ще на рівні формування територіальних виборчих комісій, продовжилася на рівні формування дільничних виборчих комісій, коли влада собі повністю забезпечила контроль над цими утворення в кожній області і в кожному районі», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

«Якщо ми не зможемо об’єднатися, то це закінчиться зняттям неугодних кандидатів, підрахунком голосів і встановленням результатів виборів, які ніхто не зможе проконтролювати», – впевнений лідер партії «За Україну!».

«Опозиційні сили вже сигналізують про порушення, ми фіксуємо їх щодня. В цьому питанні єдність опозиційних сил так само важлива, як і у відстоюванні української мови, над якою зараз нависла загроза», - підсумував В.КИРИЛЕНКО.