Тимошенко: хто голосує за нинішню владу, стає співучасником

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила не бойкотуватиме вибори до місцевих органів влади в жодному регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час Х з’їзду партії «Батьківщина».

«Ніякого бойкотування виборів. До останнього боремося за кожен голос, за кожен протокол, за кожне село і селище», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її однопартійці мають донести до людей, що їх вибір представників від влади на цих місцевих виборах, «це, по суті, освячення тієї політики, яку В.ЯНУКОВИЧ проводить».

Вона зауважила, що якщо людина ставить галочку в бюлетені навпроти прихильників діючої влади, то вона стає співучасником цієї політики, цього економічного розвалу, який є.

«І тому ми зобов’язані дійти до кожної людини і сказати, що місцеві вибори це не просто місцеві, це, по суті, тренування до наступних парламентських виборів і виборів Президента», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО при цьому наголосила, що нині дуже важко захистити місцеві вибори від фальсифікацій.

«Я сьогодні можу сказати про те, що використовуються такі фальсифікації, що захистити демократичні вибори неможливо», - додала вона.