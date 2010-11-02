Сутичку в луганському окружкомі влаштували комуністи?

Сьогодні в Луганську комуністи провели попереджувальний мітинг і подали заявку на проведення безстрокової акції протесту проти фальсифікацій.

Про це кореспондента УНІАН повідомив лідер луганських комуністів, народний депутат, кандидат на пост мера Луганська Спиридон КІЛІНКАРОВ.

У КПУ вважають, що у Луганську триває масова фальсифікація результатів виборів. За словами С.КІЛІНКАРОВА, всю ніч переписувалися протоколи в окружній комісії, розташованій в будівлі Жовтневого райвиконкому, яка була заблокована міліцією. Він також повідомив, що вчора ввечері комісія припинила свою роботу, і з приміщення були видалені всі спостерігачі.

Керівник ЦГЗ УМВД України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ підтвердила кореспонденту УНІАН, що справді о 21.30 комісія ухвалила рішення припинити роботу до 08.00 сьогоднішнього дня, щоб дати можливість членам комісії відпочити. Всі документи були опечатані, в приміщенні залишилися 6 членів комісії, зокрема два від КПУ. З території комісії дійсно були видалені всі сторонні, а вхід узяла під охорону міліція, сказала Т.ПОГУКАЙ. Близько 23.00 члени комісії від КПУ вирішили виїхати і попросили їх випустити. Водночас біля вхідних дверей у будівлю райвиконкому стояли осіб, які вимагали їх впустити, мотивуючи це тим, що вони кандидати і хочуть упевнитися в цілісності печатки. Їх не пропустили. Почалася сутичка, на місце події було викликано додатковий наряд міліції, приїхав С.КІЛІНКАРОВ, його теж не пропустили, поінформувала Т.ПОГУКАЙ.

За її словами, подіями цієї ночі займається прокуратура. Голова окружної комісії Валентина ЗЕЛЕНСЬКИХ стверджує, що комісія не порушила закон, і розцінює події як спробу втрутитися в роботу комісії.

Сьогодні, 2 листопада, комісія відновила свою роботу о 09.30.

За даними виборчого штабу КПУ, після підрахунку голосів на 75% виборчих дільницях їх кандидат на посаду мера С.КІЛІНКАРОВ має перевагу в 2 тис. 135 голосів перед Сергієм КРАВЧЕНКОМ, кандидатом від Партії регіонів.