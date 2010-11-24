Януковича запросили до Ізраїлю
14:18, 24 листопада 2010Політика
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Продовжити діалог
Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати його країну з офіційним візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ після їх переговорів.
Позитивно оцінюючи розвиток двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем, а також відзначаючи конструктивний характер сьогоднішніх переговорів, Ш.ПЕРЕС наголосив, що візит Президента України до Ізраїлю дозволить продовжити цей діалог.
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