Януковича запросили до Ізраїлю

Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати його країну з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ після їх переговорів.

Позитивно оцінюючи розвиток двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем, а також відзначаючи конструктивний характер сьогоднішніх переговорів, Ш.ПЕРЕС наголосив, що візит Президента України до Ізраїлю дозволить продовжити цей діалог.