Депутат про РосУкрЕнерго, суд і МВФ

Народний депутат, член фракції “БЮТ- Батьківщина” Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що влада використала судову систему для того, щоб «викачати» з кишень платників податків величезні суми грошей.

Про це він заявив, коментуючи рішення Верховного Суду, яким той зобов’язав НАК «Нафтогаз України» повернути газ компанії - посереднику «РосУкрЕнерго», повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами С.ВЛАСЕНКА, рішення Верховного Суду у цій справі – це «черговий сеанс гри в піддавки з боку НАК «Нафтогаз України» з метою отримати нібито легітимні, законні підстави на «повернення» 12 млрд. кубометрів природного газу приватній структурі Дмитра ФІРТАША».

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що цей судовий процес не може вважатися об’єктивним, оскільки один з його учасників не користувався жодними можливостями для захисту своїх інтересів. «Влада вкотре, використавши недолугість судової системи, використавши ті новації, які були запроваджені Законом «Про судоустрій і статус суддів», зробила все для того, щоб викачати з кишень платників податків величезні суми або у вигляді грошей, або у вигляді природного газу для того, щоб задовольнити інтереси приватної компанії «РосУкрЕнерго», - підкреслив народний депутат.

Він додав, що «БЮТ-Батьківщина» використає всі можливості, щоб захистити громадян України від наслідків цього судового рішення, зокрема, знову звернеться до європейської спільноти, до Міжнародного валютного фонду, «оскільки очевидно, що гроші, які Україна зараз отримає від МВФ, будуть спрямовані на погашення цієї заборгованості». При цьому С.ВЛАСЕНКО переконаний, що в подальшому цю заборгованість перед МВФ будуть компенсувати громадяни України з власних кишень.

Окрім того, депутат зауважив, що зазначене судове рішення свідчить також і про те, що в бюджеті НАКу «буде дірка не в 10 млрд. грн., а мінімум 3,5 млрд. доларів або 25 млрд. грн.».

«Як може нормально функціонувати компанія з боргом в 35 млрд. грн.? Тому ми звертатимемо на це увагу міжнародних інвесторів, бо неможливо під такі речі надавати кредити Україні», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що свого часу БЮТ уже звертався з відповідними заявами до Стокгольмського арбітражу, до інших судових інституцій. «Ми будемо відстоювати права громадян України до останнього, бо саме в них крадуть ці гроші», - заявив він.