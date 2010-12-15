Коломойський вважає, що в справі Тимошенко не треба шукати політику

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ вважає, що у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не треба шукати політику.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам.

Зокрема, коментуючи спроби кримінального переслідування колишніх представників влади, зокрема Ю.ТИМОШЕНКО, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав, що «я не працюю в Генпрокуратурі, в міліції. Якщо затримують – отже, є за що».

Щодо Ю.ТИМОШЕНКО бізнесмен відзначив, що «вона політична фігура, і якщо викликають на допит, то треба давати пояснення, вона має відзвітувати, тим більше я чув про якийсь аудит, якісь цифри».

«Ну, напевно, тут присутній якийсь політичний тиск на неї, але я не думаю, що її хтось посадить, чи зачепить, чи затримає», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«А от ті люди, які працювали, скажімо так, на місцях, міністри, урядовці… якщо вони чимось займалися, напевно… Не всіх же саджають… У будь-якому тиску можна знайти політику. Але я вважаю, що спочатку потрібно розібратися з господарською частиною, тому що не всіх же чіпають. Я не чув, щоб з моїх знайомих, хто працював при ТИМОШЕНКО, щоб когось викликали. Тому що вони працювали чесно, і кишені собі не набивали. А багато хто набивав собі кишені, от за це їх сьогодні і тягають. Не треба шукати політику там, де є звичайна економіка», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.