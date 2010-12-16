У БЮТ поговорюють, що регіонали можуть піти на штурм

Народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») не виключає, що представники Партії регіонів сьогодні силою «розблоковуватимуть» трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «ходять чутки», що депутати від Партії регіонів можуть почати штурм президії і трибуни.

На уточнююче запитання, коли це може статися, В.ФІЛЕНКО відповів, що, можливо, «вони чекають, поки ви (журналісти – УНІАН) додому підете».

Як відомо, сьогодні парламент має працювати у сесійному режимі до 18.00, але трибуна і президія заблоковані фракцією "БЮТ-Батьківщина". Ранкове та вечірнє засідання не відкривалися.

Зараз триває засідання Погоджувальної ради. Значна частина депутатів від Партії регіонів пішла у той бік будівлі ВР, де проходить Погоджувальна рада.