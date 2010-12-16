Охорона ВР спробувала виставити пресу з сесійної зали

Охорона Верховної Ради закликала журналістів залишити сесійну залу парламенту, але журналісти відмовилися це робити.

Як передає кореспондент УНІАН, частина журналістів залишаються у ложі ЗМІ. Поряд з ними - декілька членів фракції "БЮТ-Батьківщина".

Народний депутат із цієї фракції Євген СУСЛОВ, звертаючись до представника комендатури ВР, сказав, що у фракції «є інформація про те, що буде фізичне втручання з тим, щоб винести народних депутатів із сесійної зали».

На даний час у сесійній залі, зокрема, у президії парламенту перебувають близько 30 народних депутатів із фракції "БЮТ-Батьківщина". Крім того, є депутати з цієї фракції безпосередньо у сесійній залі. Також у сесійній залі залишаються декілька депутатів від Партії регіонів.

Як вважають депутати від опозиції, ці депутати з Партії регіонів залишилися для того, щоб не дати можливості фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокувати двері у сесійну залу і, таким чином, перешкодити можливому штурму з боку представників парламентської більшості.

У сесійній залі залишилося часткове освітлення, прибиральниці збирають папери, розкидані по підлозі.