Активісти Батьківщини під ГПУ вигукують «Пшонку – на кашу!»

Будівлю Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України пікетують понад 500 активістів «Батьківщини», протестуючи проти кримінального переслідування лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вигукують «Пшонку – на кашу!», «Геть владу!», «Руки геть від Юлі – доньки України!».

Правоохоронні органи не втручаються у проведення акції, але ворота біля Генпрокуратури, які зазвичай були відкриті, сьогодні зачинені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО викликали на черговий допит до ГПУ за звинуваченням у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.