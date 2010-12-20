ОБСЄ не визнає вибори президента Білорусі легітимними

ОБСЄ не визнає вибори президента Білорусії легітимними. Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы",про це заявив глава делегації спостерігачів в Мінську Тоні Ллойд. "Ці вибори не змогли забезпечити країні новий старт, якого вона потребує. Народ Білорусі заслуговує більшого. Підрахунку голосів не вистачило транспарентності", - сказав Ллойд на прес-конференції в білоруській столиці. Він також додав, що ОБСЄ оцінюватиме результат виборів в Білорусії, враховуючи жорстокий розгін вуличної акції минулої ночі в Мінську.