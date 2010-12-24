Реформи в Україні проводять казахи?

Реформами в Україні займаються, зокрема, молоді фахівці з Казахстану. Як заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у інтерв’ю кільком телевізійним каналам, йому особисто зателефонував президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ і сказав таке: «Ти чому використовуєш заборонені прийоми? Перетягнув від мене найкращих спеціалістів».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, Казахстан – це найуспішніша країна на пострадянському просторі в плані модернізації економіки.