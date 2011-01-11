ВР заборонила «детальне зображення статевих органів» на обкладинках

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо захисту суспільної моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 324 народних депутата із 416, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якими з метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру; розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед дітей; використання образів дітей у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Також змінами до закону передбачається заборонити виготовлення (виробництво), зберігання, рекламу, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштову пересилка такої продукції; пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.

Крім того, проектом закону пропонується заборонити залучення дітей до продажу друкованої продукції, поліграфії та друкованої продукції засобів масової інформації еротичного чи сексуального характеру, а також продаж (ознайомлення) особам, які не досягли 16, а в окремих випадках 18 років, продукції сексуального чи еротичного характеру.

Також проектом закону передбачається внести зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», якими встановлено, що розповсюдження друкованої продукції або поліграфії еротичного чи сексуального характеру поштою дозволяється лише в непрозорій герметичній упаковці, а продаж еротичних друкованих видань – у герметичній упаковці. На обкладинці забороняється детальне зображення статевих органів.