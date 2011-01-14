Литвину не подобається, що Ющенко «лакував» Бандеру

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що нині політикам потрібно менше вести дискусій стосовно присвоєння тій чи іншій особі звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Мені сумно, смішно і гірко інколи дивитися, коли політики розгортають баталії щодо тих чи інших подій, щодо тих чи інших постатей, і щодо яких у них як мінімум поверхове уявлення», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, сьогодні цілком зрозуміло, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО «на прощання» ухвалив відповідний указ щодо Степана Бандери і, вочевидь, без дотримання якихось процедурних правил. «Я не знаю, чим мотивувалося рішення судів, але я думаю, що саме виходячи з того, що не дотримані відповідні правила, і було прийнято рішення», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, тією чи іншою відзнакою героїв не відзначають. «Якщо людина сприймається, то їй не потрібні підпорки у вигляді тих чи інших нагород, а якщо не сприймається, то так воно і буде», - сказав він.

Більше того, наголосив В.ЛИТВИН, деякі постаті не потребують, щоб їх представляли «в лакованому вигляді».