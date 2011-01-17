Гриценко пропонує 60 найбагатшим людям віддати половину багатств

Народний депутат України, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до українських мільярдерів із закликом підтримати благодійну ініціативу «The Giving Pledge» двох найбагатших підприємців планети - Білла ГЕЙТСА і Уоррена БАФФЕТА і спрямувати не менше половини своїх багатомільярдних статків на благодійництво - в інтересах суспільства.

Текст звернення А.ГРИЦЕНКА опубліковано в “Дзеркалі тижня”.

“Уже 58 американських мільярдерів підтримати благодійну ініціативу «The Giving Pledge» двох найбагатших підприємців планети - Білла ГЕЙТСА і Уоррена БАФФЕТА. Всі вони взяли на себе публічне зобов’язання спрямувати не менше половини(!) своїх багатомільярдних статків на благодійництво - в інтересах суспільства”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він радить українським мільярдерам почитати листи закордонних мільярдерів.

“У них - про відповідальність великого бізнесу перед країною та суспільством. Великий бізнес спрямовує свої приватні кошти на вирішення найважливіших соціальних проблем Америки:

— доступність якісної освіти для всіх верств населення;

— створення і поширення ефективних вакцин та лікувальних засобів для боротьби з небезпечними інфекційними хворобами;

— новітні наукові розробки проривного характеру;

— впровадження сучасних методик навчання у середню та вищу школу;

— екологічний моніторинг і захист довкілля, постачання до лікарень сучасного медичного обладнання…”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що в Україні такі самі проблеми, “тільки їхні масштаби й наслідки вже наблизилися до критичної межі - деградації та руйнації”:

— навчальні заклади штампують атестати-дипломи, але не дають дітям знань і не формують їхнього світогляду; рівень технічного і методичного забезпечення школи не витримує жодної критики; заліки й екзамени продаються і купуються;

— лікарні працюють на допотопному обладнанні, не мають навіть критично необхідних ліків, багатьом медикам взагалі страшно довірити своє здоров’я;

— наукові структури і школи розвалені, мотивації до наукової діяльності в молоді немає, наші кращі науковці працюють за кордоном;

— вже стало проблемою знайти професійного і відповідального слюсаря, токаря, механіка, сантехніка, електрика, будівельника — навіть за чималі гроші;

— стан фізичного і психічного здоров’я людей викликає тривогу, в країні лютують епідемії інфекційних хвороб, про які, здавалося, ми забули років 40 — 50 тому;

— незадовільний стан довкілля руйнує здоров’я людей, країна переповнена шкідливими для людини продуктами і товарами;

— стан житлового фонду і комунальної інфраструктури — аварійний, рівень техногенної безпеки загрожує життю людей…" - перераховує автор Звернення.

Лідер “Громадянської позиції” припускає, що коли “скласти докупи статки Кучми, Ющенків, Януковичів, Тимошенко, Азарових, Тігіпка, Клюєвих, Колєснікова, Бойка, Льовочкіна, Хорошковського, Черновецького, Балоги, Джарти, Ахметова, Іванющенка, Фірташа, Хмельницького, Васадзе, Губського, Стельмаха, Яценка, Скударя, Звягільського, Васильєва, Ківалова, Клімова, Буряків, Вадатурського, Порошенка, Григоришина, Коломойського, Боголюбова, Жеваго, Мартинова, Пінчука, Тарути, Гайдука, Ярославського, Іванова, Туманова, Юрушева, Байсарова, Шифрина, Нусенкіса, Суркісів, Горбаля, Косюка, Матвієнка, Шнайдера, Шпига, Мітюкова, Черняка, Медведчука, Веревського, Шуфрича, Осики, Димінського, Слободяна, Насалика, Добрянського та багатьох-багатьох інших великих бізнесменів, нинішніх і колишніх посадовців, то матимемо з десяток державних бюджетів України”.

“Звертаюся до вас, найбагатших людей країни: відважтеся на відповідальний крок - започаткуйте в Україні ініціативу, яка б не копіювала, проте була б наближена по суті до ідеї ГЕЙТСА - БАФФЕТА. Таку саму масштабну й системну. Для вирішення найболючіших проблем українського суспільства”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив переконання, що це пішло б на користь не лише країні, а й кожному з них особисто. “Бо жоден із вас, хоч би скільки вкладав у фінансування виборчих кампаній і «заохочення» чиновників, не спить спокійно. Жоден не почувається у безпеці, незалежно від кількості озброєних охоронців, які вас супроводжують.”, - вважає. політик.

Він констатував: “Ви вже давно не купуєте нічого українського, натомість завозите із закордону практично все, Ви вкладаєте кошти у вілли й палаци за кордоном, там ви відпочиваєте у вихідні й проводите відпустки, за кордоном ви реєструєте свої офшорні компанії, літаки і яхти, там народжуєте дітей і лікуєтеся, ваші діти навчаються в закордонних університетах, кошти та цінності ви зберігаєте у закордонних банках, свої інтереси в судах ви теж захищаєте за кордоном”.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зауважив, що “маєте зрозуміти, що роками накопичені соціальні проблеми, яких влада вирішити нездатна, день у день лише загострюються; паралельно зростає невдоволення людей, у суспільстві збільшується потенціал конфліктності, посилюються протестні настрої, значною мірою спровоковані тиском із боку влади. Нічого доброго країні це не принесе, вам – також”.

“Тож думайте і швидше шукайте з-поміж себе українських гейтсів-баффетів. Часу обмаль. Далі буде лише гірше - якщо не зупинимо деградацію України і українців”, - закликає українських мільярдерів А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, “згодом, у міру нагромадження позитивних результатів від ваших зусиль, зміниться і ставлення українського суспільства до вас, представників великого бізнесу, найбагатших людей країни”.