Тимошенко зрозуміла, скільки ще тягнутиметься історія з її допитами

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура викликає її 18 та 19 січня на 10 годину ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Генпрокуратури.

«Я вже маю повістку завтра на 10 годин, післязавтра на 10 годин, тому що їхнє завдання - не дати мені сьогодні робити дуже важливу справу: організовувати людей, наш народ для дієвого руху опору», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» додала, що таким чином Генпрокуратура намагається унеможливити її поїздки регіонами та зустрічатися з людьми. «Тому вони сьогодні просто перешкоджають моїй політичній діяльності. Це є їхнє завдання, і тому всі ці процеси затягуються, і зрозуміло, що коли немає злочину, навіть цій продажній Генеральній прокуратурі дуже важко злочин шукати», - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, як довго все це триватиме, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я думаю, що поки, по-перше, все це фальшоване незаконне несправедливе слідство зовсім не зайде в глухий кут. А по-друге, я думаю, ця влада, цей Президент, який бачить в мені свого головного опонента і конкурента, і правильно робить, що так бачить, – вони будуть зі мною боротися не силою своїх дій, не силою своїх переконань, не силою рішень державницьких, а вони будуть боротися зі мною силою силових структур, застосовуючи всі репресивні органи”. “І тому закінчитися все це насправді може тільки тоді, коли цей Президент піде від влади», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.