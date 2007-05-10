У Кабміні терміново зберуться експерти

Завтра, 11 травня, о 9.00 в Кабінеті Міністрів України продовжить роботу експертна група з підготовки нормативно-правових актів, пов’язаних із проведенням позачергових виборів до Верховної Ради України з метою представити свої напрацювання о 12.00 для засідання робочої групи.

Про це журналістам повідомила перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ. За її словами, зокрема, експертна група розглядатиме питання внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

О.ЛУКАШ зазначила, що місце засідання робочої групи ще уточнюється.

Водночас, народний депутат 5-го скликання, член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ висловив припущення, що протягом 10-12 днів робоча група завершить роботу і відпрацює “малий пакет документів”.