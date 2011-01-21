США готові підтримати санкції ЄС щодо Білорусі

США підтримують резолюцію Європарламенту про негайне запровадження санкцій проти керівників Білорусі за їх реакцію на грудневі виступи опозиції і готові зі свого боку вжити додаткових заходів у цьому напрямку.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Філіп КРОУЛІ, передає РІА «Новости».

"Ми проводимо ретельні консультації з партнерами по Євросоюзу з цього питання. Ми знаємо і підтримуємо кроки, які здійснює ЄС, і ми, зважаючи на наш неспокій, готові до прийняття додаткових кроків до відновлення санкцій, які раніше були зняті", - сказав Ф.КРОУЛІ.

Як повідомлялося, США ввели санкції стосовно ряду білоруських чиновників ще в 2006 році, два роки тому санкції частково були скасовані.

Рішення про запровадження Євросоюзом санкцій мають прийняти глави МЗС 27 держав ЄС на зустрічі 31 січня в Брюсселі. За даними дипломатичних джерел, список білоруських чиновників, які потрапили під санкції, включаючи Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, може бути розширений до більш ніж 100 чоловік. При цьому перелік можливих санкцій включає не тільки заборону на видачу віз і заморожування рахунків, а й можливе виключення Білорусі з програми Євросоюзу "Східне партнерство" і навіть позбавлення Мінська права проводити чемпіонат світу з хокею на льоду в 2014 році.

Документ, який учора, 20 січня, схвалив Європарламент, зокрема, закликає Раду ЄС ввести заборону на видачу віз і заморозити авуари в країнах ЄС білоруських керівників вищої ланки, чиновників, працівників судових органів та органів безпеки, котрі, на думку Євросоюзу, несуть відповідальність за фальсифікацію грудневих виборів і переслідування опозиції. Санкції будуть чинними доти, поки білоруська влада не звільнить усіх політичних в’язнів і представників опозиції і не зніме з них звинувачення.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши підтримку близько 80% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 чоловік, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти.