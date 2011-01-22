Патріарх Філарет про Україну, Сталіна, політиків і Соборність

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав український народ з Днем Соборності України і закликав представників влади до діалогу з усіма представниками суспільства, о представників опозиційних сил – припинити безплідну боротьбу один з одним.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Української Православної Церкви Київського Патріархату Зверненні Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА до українського народу з нагоди Дня Соборності України.

Як зазначив Патріарх, “22 січня ми відзначаємо одне з найбільш важливих саме сьогодні наших національних свят – День Соборності України”.

“Це свято нагадує нам про величну подію нашої історії – проголошення 22 січня 1919 р. Акту злуки, акту єднання всіх українських земель в єдину, соборну державу. Після падіння княжої Київської держави Україна століттями була розділена між сусідніми народами. А тому проголошена у січні 1919 р. злука всіх її земель – подія доленосна і неперевершена за своїм значенням для українського народу”, - йдеться у документі.

Він зауважив, що “зараз ми бачимо спроби проголосити єднання українських земель плодом дій Сталіна – визнаного українським судом злочинця. Такі ідеї, по-перше, принижують значення багатосотлітнього прагнення українського народу до єдності, принижують його боротьбу за єдність та зневажають тих, хто поліг у ній. По-друге, носії таких ідей прагнуть пояснити сучасну українську державність лише примхою історії та діяльністю Сталіна, прагнуть нав’язати думку про «штучність» незалежної України, чим закладають основу для бажаного для них у майбутньому розпаду нашої державності”.

При цьому він підкреслив, що “деякі закордонні політики відкрито називають Україну «невдалою державою», оголошують прогнози її розвалу, а найбільше – явно і таємно сприяють тому, щоби це відбулося”. “Вони не можуть змиритися з нашим волевиявленням – бути єдиним, суверенним народом та будувати власну незалежну державу. «Поділяй та володарюй» – саме під таким гаслом в давнину римляни змогли підкорити собі багато народів. Розділяючи ці народи, вони здобували над ними перемогу. Цього ж прагнуть і нинішні супротивники української державності – розділити, розсварити, ослабити наш народ. Для цього використовуються різні методи. До цих методів належать ідеологічна агресія проти України, намагання втиснути її в рамки «русского міра»; загравання з різними політичними силами та налаштовування їх одне проти одного (що, на жаль, є доволі легким у сучасних умовах); розпалювання міжконфесійного конфлікту через розділення православних українців на «канонічних» та «неканонічних»; підігрівання та всебічну підтримку сепаратистських настоїв в окремих регіонах”, - наголошується у Зверненні.

“Ми, як Церква, бачимо це, а тому хочемо піднести свій голос: ОТЯМСЯ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ! Зрозумій, куди тебе тягнуть недоброзичливці – до нового розбору України між більшими сусідами”, - закликав Патріарх ФІЛАРЕТ і додав: “Так вже було в давній час, коли розсварених князів легко підкорили монгольські завойовники. Так було в часи козаччини, коли навколишні держави вміло маніпулювали гетьманами і полковниками, не давши їм утвердити суверенну Україну. Так сталося на початку ХХ ст., коли в умовах більшовицької, німецької та білогвардійської агресії українські ватажки продовжували з’ясовувати свої стосунки”.

На жаль, констатував предстоятель УПЦ КП, “ми бачимо, що так є і зараз. Протягом двох десятиліть влада і опозиція, які кілька разів мінялися місцями, ведуть боротьбу так, ніби вони – дві армії, яким конче необхідно побороти одна одну, а не дві політичних частини ОДНОГО народу”.

Він наголосив, що “нам слід раз і назавжди визнати і утвердити, як політичну і суспільну аксіому – Україна є НЕЗАЛЕЖНА і СОБОРНА держава. Наша незалежність і наша єдність у різноманітності – не привід для дискусій, а наріжний фундамент державного і суспільного буття. Бо в жодній з нормальних країн ніхто не дискутує з приводу власної незалежності. І лише ми досі, по суті, сперечаємося – потрібна чи непотрібна нам незалежність”.

“Ми маємо усвідомити, що ні об’єднана Європа, ні Росія не розбудуть щастя і добробут в нашому домі – бо вони, природно, турбуються, в першу чергу, про свій дім. Розбудовувати його маємо ми самі – разом і спільними зусиллями, вбачаючи один в одному не смертельних ворогів, а партнерів у праці”, - підкреслив Патріарх.

Він закликав “до порозуміння всі суспільні сили – провладні та опозиційні, ті, якім миліша Європа, і ті, які люблять Росію. Полюбіть Україну, а не себе в ній! Зрозумійте, що Галичина і Донбас ніколи не стануть однаковими, але вони є і мають бути – українськими”.

“Я закликаю провладних політиків розпочати справжній діалог з усіма представниками українського суспільства, а не лише з тими, хто поділяє їхні політичні переконання.

Я закликаю опозиційних політиків – припинити безплідну боротьбу один з одним.

Я закликаю всі політичні та суспільні сили – боротися НЕ ПРОТИ одне одного, а боротися ЗА краще майбутнє України, конкуруючи не ворожими одне до одного гаслами та часто пустими партійними програмами, а справді корисними для майбутнього України ідеями й справами”, - наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ у Зверненні.

Він констатував: “Україна переживає глибоку політичну та економічну кризу. Це важкі виклики, але ще гіршими є суспільна зневіра та бездіяльність. Люди перестають вірити всім”. При цьому він підкреслив, що “для подолання криз необхідне саме згуртування: держави і народу, різних політичних та суспільних лідерів. І або ми, український народ, подолаємо цей виклик, або покажемо, що ми – лише «славних прадідів великих правнуки погані».

“У День Соборності, який, на жаль, український народ знову буде відзначати розділеним по палацах, майданах і площах, я закликаю всіх: ПЛЕКАЙМО СОБОРНІСТЬ ДІЛАМИ! Зробімо справжній крок назустріч один одному, зрозуміймо, що у єдності наша сила, а нашим непримиренним поділам та сваркам радіють лише вороги української державності”, - закликав глава УПЦ КП і зауважив, що “для когось цей заклик задається нездійсненним – але такою самою майже нездійсненною здавалася у січні 1919 р. і мрія про соборну, суверенну, незалежну Україну. Зараз ми маємо таку Україну – завдяки й тим українцям, хто майже сто років тому зробив крок назустріч один одному”.

“І, найголовніше, - наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ, - “я вірю – якщо ми почнемо цю роботу, то цій благій справі допоможе і Господь Бог, сила Якого може подолати всі людські немочі”. Тому, зауважив він, що молитиметься за примирення і єдність України та закликав до цього всіх віруючих усіх конфесій.

Патріарх ФІЛАРЕТ також повідомив: “Закликаючи, я у День Соборності України хочу сам подати приклад того, до чого закликаю. Тому я буду присутній і у палаці «Україна», куди прийде Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, і на Софійській площі”.

“Якщо кожен із нас зробить крок – разом ми зможемо зрушити те, що поки що здається нездоланним”, - заявив Патріарх ФІЛАРЕТ і попросив у Господа мудрості всім нам та закликав на український народ Боже благословення!